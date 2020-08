Messi Barcellona, Bartomeu pronto a dimettersi. La Pulce fa dietrofront?

Ore caldissime a Barcellona per quanto riguarda il futuro di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino ha fatto sapere alla società di voler essere ceduto durante la prossima finestra di mercato scatenando il caos tra tifosi e addetti ai lavori.

Il consiglio direttivo del club catalano avrebbe invitato l’attuale presidente Josep Maria Bartomeu a rassegnare le dimissioni ritenendolo il principale responsabile di questa situazione. Nel frattempo alcuni club sarebbero pronti ad approfittare della situazione e avrebbero effettuato i primi sondaggi per provare ad acquistare Messi, ma non è escluso che il suo futuro possa essere ancora con la maglia catalana.

Stando a quanto riporta l’emittente catalana TV3, Josep Maria Bartomeu si sarebbe detto disposto a dimettersi per far rientrare il caso Leo Messi. Il presidente blaugrana avrebbe posto due condizioni affinché si dimetta, ovvero: che il giocatore dichiari pubblicamente che il motivo per cui ha chiesto la cessione sia Bartomeu; e la seconda è che dichiari di rimanere al Barcellona. A breve, forse già oggi, sono attese le dichiarazioni dell'argentino che potrebbe spiegare e chiarire le motivazioni della rottura e forse anche chiarire quale sarà il futuro.