Mertens, futuro via da Napoli? Lo cerca l'Inter (ma di Miami...)

Mertens potrebbe anche lasciare Napoli. E il futuro potrebbe addirittura essere oltreoceano, negli Stati Uniti. Così scrive tuttomercatoweb, riportando indiscrezioni de Il Mattino, secondo cui l'Inter (di Miami...) ha telefonato all'attaccante belga per convincerlo a lasciare l'Italia.

Una trattativa appena abbozzata che non troverebbe per ora aperture nette. Tranne quella dello stesso Napoli, che sarebbe pronto a prendere in considerazione offerte importanti.

Nel club statunitense, Mertens riformerebbe la coppia con Gonzalo Higuain, che tanto bene fece in Campania qualche stagione fa.