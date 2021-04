Meret Inter, sarà sfida col Napoli anche sul mercato: il punto

La caccia per individuare l'erede futuro di Samir Handanovic in casa Inter continua incessante. L'estremo difensore sloveno il prossimo 14 luglio spegnerà ben 37 candeline. Ciò fa di lui una pedina da rimpiazzare nel breve periodo e per questo motivo in Via della Liberazione il lavoro degli 007 nerazzurri sarà fondamentale.

Per sostituire l'attuale n°1 nonché capitano piace ormai da parecchio Alex Meret, portiere del Napoli che questa stagione tra campionato e coppe ha collezionato 20 presenze e che quasi sempre si è visto sorpassato nelle gerarchie di Gennaro Gattuso da David Ospina.

Proprio per evitare il dualismo con l'ex portiere dell'Arsenal, Meret vorrebbe accasarsi altrove per cercare di trovare continuità. Dal canto suo il patron azzurro Aurelio De Laurentiis stravede per il classe '97, ma qualora sulla panchina del Napoli dovesse continuare a sedere Gattuso, a quel punto il ragazzo potrebbe seriamente fare le valigie. Lo riferisce calciomercato.com.