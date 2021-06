Mercato svincolati, su Palacio gli occhi di una big italiana! Il punto

L’Atalanta tenta Rodrigo Palacio. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati nuovi contatti con l’attaccante che si è svincolato dal Bologna.

Gian Piero Gasperini spinge per avere l’argentino, il tecnico di Grugliasco in questo modo troverebbe l’uomo di esperienza per completare la rosa nerazzurra.

Per il Trenza si trattarebbe della quarta squadra in Serie A, dopo aver militato in Genoa, Bologna appunto, e soprattutto Inter.