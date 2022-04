Mercato, sarà un'estate piena di addii. Quanti affari a parametro zero

Mercato, sarà un’estate all’insegna dei grandi parametri zero.

Non solo in casa Inter ci sono molti giocatori in scadenza, su tutti Perisic e Handanovic sono i top con i quali la dirigenza non ha ancora trovato un accordo, ma anche altri giocatori importanti di altri club di Serie A dovranno rinnovare o dire addio ad alcuni dei loro migliori giocatori.

Per quanto riguarda i giocatori certi di cambiare squadra, seppur ancora non in maniera ufficiale c’è Franck Kessie del Milan, che lascerà i rossoneri per accasarsi al Barcellona, mentre sempre in Spagna ma direzione Betis Siviglia finirà Luiz Felipe della Lazio.

Per quanto riguarda coloro di cui ancora non si sa il futuro tra i più importanti vi è Dybala. Il numero 10 juventino è certo di lasciare i bianconeri, ma ancora non si conosce la futura destinazione. Tra le più probabili ci sarebbe l’estero, anche se rumors lo vorrebbero all’Inter. Attenzioni particolari sulla Joya ci sarebbero anche Milan e Napoli, ma per il momento gli indizi non portano a nessuna destinazione certa. Altro top che andrà in scadenza e di cui non si conosce il futuro è Zlatan ibrahimovic. Lo svedese, guida e mentore del club rossonero dal suo arrivo a Milano, quest’anno sta giocando sempre di meno a causa dei numerosi infortuni e delle crescenti difficoltà nel recuperare la forma ottimale. Le ipotesi si ristringono a un rinnovo in rossonero per un altro anno oppure l’addio al calcio giocato, probabilmente per altri ruoli in società.

In casa Juventus altro giocatore importante in scadenza è Federico Bernardeschi, di cui non si conosce il futuro, mentre De Sciglio, anche lui in scadenza dovrebbe accordarsi per rimanere a Torino. Nel Milan anche il capitano Alessio Romagnoli sembra esser uscito dai piani del futuro rossonero e dovrebbe accasarsi alla Lazio, squadra di cui ha sempre ammesso di essere tifoso.

A Napoli invece sembra arrivata la fine del percorso di due icone degli azzurri. Se di Insigne si sa del passaggio in MLS a Toronto, dovrebbero salutare il Vesuvio anche Dries Mertens, cannoniere all time dei partenopei e il portiere Ospina. Per entrambi non si hanno certezze sulle rispettive future destinazioni.

Tra le altre squadre addio importante sarà quello del Torino che saluterà capitan Belotti, che dovrebbe finire alla Fiorentina che non rinnoverà l'accordo con Piatek.