Mercato pronto al mega botto: il matrimonio del secolo è (quasi) servito

Mentre gran parte del calcio europeo è costretto a disinfettare le ferite causate dalla crisi economica legata al propagarsi del COVID-19, per la prossima sessione di calciomercato estiva si prospetta un vero e proprio trasferimento col botto. Il tutto conduce al profilo di Kylian Mbappé, punta di diamante della Nazionale francese e attualmente di proprietà del PSG.

L'attaccante classe 1998 è arrivato sotto la Tourre Eiffel nell'estate del 2017 dal Monaco in prestito con diritto di riscatto (una mossa scaltra per non iscrivere in un unico bilancio un investimento così ingente) in un'operazione da 180 milioni di euro complessivi. Con i parigini Mbappè all'epoca firmò un contratto quinquennale. Ergo, il fuoriclasse transalpino vedrà il proprio contratto scadere il 30 giugno 2022.

Al momento, complice il poco feeling con il tecnico Mauricio Pochettino, il prolungamento del contratto del giocatore appare piuttosto complicato. Ed è così che nelle ultime settimane dalla Spagna (precisamente da AS) è giunta la notizia che il matrimonio tra Mbappè e il Real Madrid è solo questione di tempo.

Inoltre, direttamente dal proprio account Twitter ufficiale, il giornalista di Sportmediaset Marco Barzaghi ha fatto sapere che "Mbappè è sempre più vicino al Real Madrid". Insomma, che l'ex attaccante monegasco sia in cima alla lista delle spesa delle merengues lo si era già intuito nell'ultimo periodo.

Adesso bisognerà capire l'importo del bonifico con cui il club di Florentino Perez dovrà convincere quello dell'emiro Nasser Al-Khelaifi a privarsi di uno degli attaccanti che probabilmente sancirà la fine dell'era del dualismo tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi.