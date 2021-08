Mercato: la Juventus tenta il colpo Pjanic, Bellerin ritorna in Spagna

MERCATO - La Juventus potrebbe accogliere nuovamente Miralem Pjanic. Il bosniaco, fuori dal progetto di Ronald Koeman, dovrebbe lasciare il Barcellona in prestito. I bianconeri si faranno carico di metà degli 8,5 milioni di ingaggio, mentre l'altra parte sarebbe coperta dai catalani.

Hector Bellerin, in orbita Inter, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, dovrebbe far ritorno in Spagna per accasarsi al Betis Siviglia o al Barcellona se gli azulgrana dovessero cedere Emerson Royal, anche lui accostato ai nerazzurri, al Tottenham.

Tanti contatti per il Torino che dovrebbe ingaggiare Dennis Praet dal Leicester per poi cedere Thomas Rincon alla Sampdoria. I granata si sarebbero assicurati anche il difensore Mustafi, ex Arsenal, e potrebbero sfidare il Milan per Messias del Crotone.

La Lazio di Maurizio Sarri sarebbe ad un passo da Filip Kostic ed avrebbe bloccato Zaccagni del Verona. Il trequartista dovrebbe partire sulla base di circa 10 milioni di euro. Sofian Kiyine passa invece al Venezia.

Mehdi Bourabia passa dal Sassuolo allo Spezia in prestito e tratta la cessione di Boga al Crystal Palace, mentre la Fiorentina sarebbe sull'esterno del Bologna Riccardo Orsolini. I viola potrebbero poi cedere anche Amrabat, seguito da Napoli e Torino.