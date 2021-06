Mercato - L'Inter insiste per E. Palmieri, ma la richiesta del Chelsea è folle

L'Inter sembra aver individuato in Emerson Palmieri il rinforzo giusto per la fascia sinistra, e da tempo sta provando a stringere con il suo attuale club, il Chelsea, per portare a Milano l'esterno azzurro.

Come riportato dalla Gazzetta però, continua ad esserci una distanza enorme tra la valutazione del cartellino fatta dal club londinese e quella dei nerazzurri. L'Inter infatti non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il cartellino, mentre il Chelsea continua a chiederne 20, nonostante il giocatore sia praticamente ai margini della rosa di Tuchel.

La sensazione è che nelle prossime settimane le due società cercheranno un punto d'incontro per permettere all'affare di andare in porto.