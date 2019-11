Mercato Inter - Xhaka stufo, situazione inaccettabile

Il centrocampista dell'Arsenal, Granit Xhaka, ha parlato ai microfoni di SRF, emittente Svizzera, della situazione che sta vivendo a Londra.

Si è detto stufo di tutto ciò che sta passando, ma sarebbe altrettanto felice di poter tornare a calcare il campo con i Gunners. Qualora però la situazione non dovesse cambiare, lo svizzero sarebbe pronto a cambiare : "Si troverà sicuramente una soluzione dato che non posso accettare ciò che è accaduto a me".

Circa una settimana fa, la nostra redazione contattò, in esclusiva, l'entourage del calciatore, che ammise l'interesse di grandi club (clicca qui per leggerla).