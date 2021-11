Mercato Inter, Vidal svela il suo futuro durante una diretta Instagram

Mercato Inter: Arturo Vidal sarebbe stato vicino al passaggio in Premier League.

Secondo quanto rivelato dal centrocampista durante una diretta sul profilo Instagram con i suoi follower, in passato ci sarebbe stata più di un'occasione per approdare in Premier League. Il calciatore, però, ha confermato di essere concentrato solo sulla stagione in corso e di voler combattere con tutte le sue forze per la causa nerazzurra.

Stasera, 3 novembre, il cileno dovrebbe partire dal primo minuto nel match di Champions League contro lo Sherff Tiraspol (qui leggerete altri dettagli). Al suo fianco dovrebbero poi agire Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il calciatore scalpita ed ha dimostrato di essere molto motivato già nella gara vinta contro l'Udinese per 2-0. L'ex Juventus è ritornato tra i disponibili nel match contro l'Empoli dopo aver saltato la sfida da grande ex proprio contro i bianconeri per un attacco influenzale. Nella trasferta moldava, la sua esperienza sarà fondamentale per la squadra che ha la necessità di portare a casa i tre punti per scavalcare proprio lo Sheriff in vista della qualificazione agli ottavi di Champions League. Attualmente la formazione di Simone Inzaghi si trova in terza posizione. In questo articolo troverete tutte le informazioni per seguire la gara.