Mercato Inter, un nome vicino alla cessione. Lo scenario

Mercato Inter, Vidal sarebbe ad un passo dall’addio.

Secondo quanto riportato dal portale Eldeportivo “La tercera”, molto informato sul mondo cileno, Arturo Vidal sarebbe vicinissimo al Flamengo.

In attesa di capire che succederà in estate tra arrivi e partenze, ci sono due centrocampisti nerazzurri quasi certi di lasciare Milano alla fine della stagione: uno è Matias Vecino, l’altro è appunto Arturo Vidal, dato per vicinissimo all’approdo nel campionato brasiliano. Già altre volte, infatti, la voce che voleva Vidal in orbita Flamengo era circolata tra gli addetti ai lavori, e oggi dal Cile rimbalza la notizia di un possibile accordo trovato tra le parti.

Vidal dovrebbe firmare un contratto biennale, con possibilità di rinnovo per un altro anno, a circa 5 milioni di dollari l’anno; in tal modo, risulterebbe il calciatore più pagato dell’intero campionato brasiliano, andando a superare anche un ex interista come Gabigol.

I nerazzurri si troverebbero così davanti alla necessità di sostituire in estate il centrocampista cileno, con diversi obiettivi monitorati dalla dirigenza interista. Vidal, quest’anno, è stato impiegato più che altro come rimpiazzo di Barella o di Calhanoglu, risultando essere dunque più un sostituto che un titolare su cui contare. Con il finale di stagione alle porte e con un finale tutt’altro che scontato su chi alzerà il trofeo a maggio, però, Vidal è chiamato a contribuire attivamente al cammino nerazzurro, mettendo a disposizione della squadra la sua grande esperienza. Inzaghi ci conta, i compagni faranno lo stesso da qui al termine del campionato, visto e considerato che ogni partita è ormai una finale.