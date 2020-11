Mercato Inter, un club di Premier League fa sul serio per Marcos Alonso

L’Inter potrebbe intervenire sul mercato a gennaio per regalare ad Antonio Conte alcuni rinforzi. La priorità sarebbe quella di acquistare un vice Lukaku ma il tecnico salentino avrebbe richiesto anche un esterno sinistro in grado di giocare a tutta fascia.

In quel ruolo, con Kolarov adattato a difensore centrale, i nerazzurri hanno a disposizione Ashley Young e Ivan Perisic. Il croato però ha mostrato alcune difficoltà specialmente in fase difensiva. Il nome in cima alla lista del tecnico interista sarebbe sempre quello di Marcos Alonso, che lo ha già allenato al Chelsea.

Lo spagnolo è stato più volte accostato ai nerazzurri la scorsa estate e sembrerebbe destinato a lasciare i blues a gennaio. I nerazzurri sarebbero sempre interessati e sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo nella finestra di mercato invernale. Il Chelsea valuterebbe il giocatore intorno ai 30 milioni di euro e preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, sull’esterno spagnolo ci sarebbe anche il Crystal Palace che lo avrebbe individuato come il sostituto ideale dell’infortunato Van Aanholt. Il club londinese sarebbe al momento la squadra in pole position e vorrebbe chiudere l’affare il prima possibile in modo da anticipare la concorrenza.