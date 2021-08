Mercato Inter, un centrocampista potrebbe essere ceduto sul gong

INTER - Matias Vecino potrebbe lasciare la Pinetina nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti lo vorrebbe ancora al Napoli dopo l'infortunio di Diego Demme. L'uruguaiano sarebbe disposto ad accettare la destinazione proprio per il rapporto che lo lega al tecnico di Certaldo.

Inzaghi, però, lo apprezzo molto e vede in lui caratteristiche che potrebbero essere molto utili al gruppo durante la prossima stagione calcistica. Il contatto dell'ex Fiorentina scade nel 2022 e l'Inter potrebbe decidere di monetizzare per non perderlo a zero. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro. L'affare si potrebbe fare soprattutto se a Milan dovesse arrivare Nahitan Nandez.