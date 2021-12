Mercato Inter, un attaccante lascia i nerazzurri a gennaio? La situazione

Mercato Inter: Martin Satriano potrebbe partire nella sessione di mercato di gennaio.

Il giovane attaccante nerazzurro è stata la vera e propria rivelazione di questa estate interista grazie ad un pre-campionato ricco di gol segnati e di grandi prestazioni, tanto che, Simone Inzaghi, ne ha riconosciuto il valore ed ha voluto che il classe 2001 restasse in prima squadra a crescere e magari a giocare qualche frammento di partita. Il minutaggio, almeno fino a questo momento, però, non è stato quello sperato da Satriano che, per crescere ulteriormente, potrebbe davvero lasciare in prestito la squadra nerazzurra nel corso di questa sessione di mercato invernale.

Questo è quanto riporta Tuttosport che, si legge, paventa possibili interessi per il giocatore uruguayano non solo da parte di alcune squadre di Serie A, ma anche dall'estero. L'internzione dell'Inter e di Simone Inzaghi, contrariamente a quanto accaduto nel corso della scorsa estate, sarebbe quella di non opporsi ad un trasferimento in prestito, per permettere al giocatore di potersi arricchire sia a livello tecnico che a livello tattico altrove, per tornare poi tra i nerazzurri con un bagaglio migliore rispetto a quello attuale.

Vedremo se davvero questa possibilità diverrà reale. Di sicuro, in caso di partenza di Satriano, l'Inter non interverrà sul mercato per acquistare un'altra punta, cosa che accadrebbe solo nel caso in cui a partire sia l'attaccante cileno Alexis Sanchez. Con quest'ultima possibilità, ci sono tanti nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra di viale della Liberazione, cominciando dai giovani del Sassuolo, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, e proseguento con una vecchia fiamma estiva come Marcus Thuram.