Mercato Inter, un altro giovane sudamericano sul taccuino

Mercato Inter, i nerazzurri si muovono per la punta Matias Arezo.

Il giovane attaccante di proprietà del River Plate d'Uruguay, sta facendo davvero molto bene in questa stagione ed è stato uno dei nomi visualizzati nel viaggio sudamericano da parte del vice direttore sportivo nerazzurro, Dario Baccin. Il giocatore piace molto e i responsi sulle sue qualità e le sue prestazioni sono stati tutti positivi, tanto che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere lui la punta sudamericana che l'Inter potrebbe portare a Milano nella prossima stagione.

Un giocatore che ha il proprio contratto in scadenza il 31 dicembre del 2022 e che, pertanto, potrebbe arrivare a prezzo di saldo in estate, anche se non mancano le pretendenti soprattutto dalla Bundesliga. Ad oggi, la società uruguayana, avrebbe fissato il prezzo dell'attaccante classe 2002 a 20 milioni di euro, ma la cifra potrebbe calare. Oltre a lui, come oramai si sa da tempo, gli altri due nomi segnati in rosso sono quelli di Julian ed Agustin Alvarez rispettivamente di proprietà del River Plate e del Penarol.

Vedremo se uno di questi giovani potrà arrivare alla corte di Simone Inzaghi. Di sicuro le loro prestazioni sono state osservate e saranno osservate ancora molto da vicino perchè si tratta di giovani interessanti che potrebbero fare davvero molto bene con la maglia nerazzurra. Intanto, adesso, testa al Cagliari, in una partita che dovrà dare delle risposte importanti dopo la sconfitta di Champions contro il Real Madrid e che dovrà portare tre punti in più in classifica per continuare la rincorsa allo scudetto.