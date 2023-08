Mercato Inter, ultima richiesta di Inzaghi, in due a rischio uscita

di Redazione, pubblicato il: 31/08/2023

(Mercato Inter) Chi pensava che l’arrivo di Pavard segnasse la fine del mercato nerazzurro probabilmente sbagliava. L’Inter sta valutando l’opportunità di chiudere per un altro centrocampista con le caratteristiche chieste da Inzaghi: fisicità, muscoli importanti, capacità di ribaltare l’azione in velocità.

L’attenzione va su Ndombele, tornato al Tottenham dopo la fine del prestito al Napoli con cui si è laureato campione d’Italia. Il giocatore ha rifiutato il passaggio al Genoa perchè intenzionato a dire la sua sugli scenari europei più importanti. I suoi agenti lo hanno quindi proposto a Marotta e Ausilio. Dopo un primo no si è aperta una riflessione tuttora in corso che porrebbe trovare sviluppi positivi nelle prossime ore. E’ evidente che in caso di conclusione positiva della trattativa l’Inter dovrebbe liberare un posto nella mediana: i nomi più caldi sono quelli di Sensi e Asllani.