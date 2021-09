Mercato Inter, ufficiale la cessione del giovane difensore

MERCATO INTER - Il Panathinaikos ha ufficializzato il ritorno di Giorgos Vagiannidis. Il giovane difensore centrale era stato ceduto durante la scorsa stagione al club presieduto da Steven Zhang, che a sua volta lo aveva girato in prestito ai belgi del Sint-Truiden.

La trattativa è stata riportata direttamente dal club greco con questa nota ufficiale:

"Il PAE Panathinaikos comunica il trasferimento a titolo gratuito di Giorgos Vagiannidis dall'Inter. Il 20enne difensore, che torna al Trifylli dopo un anno, ha firmato un contratto fino al 2025".

"Sono molto felice di essere tornato nella squadra in cui ho iniziato a giocare a calcio - ha invece dichiarato il calciatore subito dopo la firma del contratto - e in cui sono cresciuto. Sono stato assente per un anno ma spero di continuare da dove ho finito. Come allora, così adesso, ho fatto ciò che ritengo sia meglio per la mia carriera. Il resto con fatica allo stadio'

L'Inter, però, otterrà il 20% sulla futura rivendita del calciatore.