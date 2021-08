Mercato Inter, ufficiale l'arrivo del giovane centrocampista

MERCATO INTER - La società nerazzurra ha ufficializzato l'arrivo del giovane Silas Andersen. Il classe 2004, arrivato a titolo definitivo dal Copenaghen, ha firmato un contratto fino al 2024. Il centrocampista, ritenuto un ottimo prospetto, si aggregherà alla Primavera allenata da Cristian Chivu.

"E'un nuovo capitolo! Vorrei ringraziare enormemente i miei allenatori e il mio agente per aver reso possibile questa meravigliosa opportunità. Non vedo l’ora di affrontare nuove sfide. So di avere il miglior supporto dalla mia famiglia - ha scritto il ragazzo sul proprio profilo Instagram - e dai miei amici. Per questo sono felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia dell’Inter. Forza nerazzurri".