Mercato Inter: ufficiale il rinnovo del centrocampista. Il comunicato

MERCATO INTER - Lucien Agoumè ha prolungato il suo contratto con la società nerazzurra fino al 2025. Segue il comunicato ufficiale del club presieduto dagli Zhang:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Lucien Agoume: il centrocampista francese classe 2002 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025".

Il calciatore, che inizialmente avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice Brozovic, dovrebbe però partire in prestito in Francia per giocare con maggior frequenza per maturare il suo percorso di crescita calcistica.