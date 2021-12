Mercato Inter, tutto fatto per la prima cessione del 2022: attesa l’ufficialità

Mercato Inter, nella sessione invernale i nerazzurri sono chiamati soprattutto a cercare di piazzare gli esuberi presenti in rosa in modo da alleggerire il monte ingaggi.

Secondo quanto riportato dai media argentini, l’Inter avrebbe chiuso nelle scorse per la prima cessione del 2022, ovvero quella di Facundo Colidio al Tigre. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Telam, i due club avrebbero raggiunto l’accordo per un prestito, ancora da capire se ci sarà o meno un’opzione per il riscatto. L’ufficialità dell’operazione potrebbe arrivare già entro le prossime ore.

Colidio tornerà quindi in patria dopo alcuni anni nella primavera nerazzurra e la non esaltante esperienza biennale in Belgio con la maglia del Sint-Truiden con appena tre gol e 9 assist realizzati in 43 apparizioni. Già la scorsa estate è stato vicinissimo alla cessione all’Austria Vienna ma la trattativa saltò all’ultimo minuto a causa di alcuni problemi societari del club austriaco (qui l’articolo). L’Inter ha sborsato ben 7 milioni di euro nel 2017 per strapparlo al Boca Juniors e sarebbe ancora in attesa di un suo salto di qualità. A soli 22 anni, li compirà il prossimo 4 gennaio, l’attaccante avrà l’occasione di giocare con continuità e riscattarsi da alcune stagioni difficili per provare a convincere l’Inter a puntare ancora su di lui.