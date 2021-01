Mercato Inter, tutti pazzi per Barella ma il suo futuro è già deciso

Nicolò Barella è stato senza ombra di dubbio il principale protagonista della vittoria di ieri contro la Juventus. Una vittoria che ha interrotto il digiuno contro i bianconeri; l'ultimo successo infatti risaliva al settembre 2016. Il classe ‘97 ha confezionato l'assist dell’1-0 realizzato da Arturo Vidal e segnato il 2-0 che ha chiuso la partita.

L’ex Cagliari ha avuto una crescita esponenziale dal suo arrivo all’Inter, confermandosi in questo anno e mezzo da nerazzurro come uno dei migliori nel suo ruolo. Barella è ormai diventato il leader del centrocampo di Antonio Conte, che raramente rinuncia a lui. Dopo Handanovic e De Vrij, è infatti il giocatore più impiegato dal tecnico. In questa stagione ha giocato 25 partite complessive, condite da 2 gol e 8 assist.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista nerazzurro sarebbe nel mirino di diversi top club europei, ma l’intenzione dell’Inter sarebbe chiarissima. Barella sarebbe considerato incedibile e l’idea dell’Inter sarebbe quella di blindarlo e farne il capitan futuro.