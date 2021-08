Mercato Inter: tutti pazzi per Agoume! Ci sono 5 offerte

MERCATO INTER - La società nerazzurra potrebbe decidere di cedere nelle ultime ore le prestazioni di Lucien Agoume. Il centrocampista sarebbe stato bocciato da Simone Inzaghi, che inizialmente aveva pensato di tenerlo in rosa come vive Brozovic, e dovrebbe partire in prestito.

Sulle tracce dell'ex Spezia ci sarebbero club della Francia come Troyes, Brest e Bordeaux, ma anche richieste dall'Italia: precisamente da Sassuolo e Udinese. I dirigenti meneghini dovrebbero dunque procedere per la cessione in prestito ma sceglieranno la squadra che garantirà un progetto più intraprendente al giovane centrocampista. Quest'ultimo, prima di partire, dovrebbe prima firmare il contratto per il rinnovo.