Mercato Inter, svolta per Lasagna. Sarà lui il vice Lukaku?

L’Inter è al lavoro sul mercato per regalare d Antonio Conte un nuovo attaccante. Tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Kevin Lasagna dell’Udinese. Il tecnico nerazzurro sarebbe alla ricerca di un attaccante d’esperienza adatto al proprio modulo che sia disposto anche a fare panchina. Il centravanti bianconero non ha mai nascosto la sua fede interista, può fare sia la prima che la seconda punta e sarebbe ritenuto funzionale allo stile di gioco nerazzurro.

In questa stagione sta trovando alcune difficoltà realizzative, finora ha segnato un solo gol e potrebbe essere ceduto a gennaio per riscattarsi. I nerazzurri potrebbero fare un tentativo per acquistarlo, magari attraverso uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Andrea Pinamonti, ritenuto ancora troppo acerbo da Antonio Conte.

La trattativa potrebbe essere facilitata dagli ottimi rapporti tra l’Inter e l’agente Federico Pastorello, che ha da poco ufficializzato sul proprio profilo Instagram l’ingresso di Kevin Lasagna nella sua scuderia.