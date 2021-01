Mercato Inter - Spunta una nuova pretendente per Pinamonti

Come ammesso dallo stesso Antonio Conte al termine di Roma-Inter, il mercato in entrata dell'Inter è praticamente chiuso, ancor prima di iniziare. Discorso diverso invece per quanto riguarda quello in uscita, con alcuni giocatori dell'attuale rosa che potrebbero presto lasciare il club meneghino.

Tra questi c'è anche Andrea Pinamonti, sulla carta la quarta punta in questa stagione, ma mai realmente preso in considerazione dal tecnico leccese. Proprio per questo motivo, il giovane canterano nerazzurro potrebbe cambiare casacca in questa sessione di mercato, e accasarsi in un club che gli garantisca un minutaggio superiore.

Secondo quanto riportato poco fa da Sky Sport, anche il Crotone si sarebbe fiondato sul classe 1999. L'idea della squadra guidata da Giovanni Stroppa sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Opzione da non scartare dunque, anche se al momento il Benevento resta favorito nella corsa all'attaccante nerazzurro.