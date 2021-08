Mercato Inter - Spalletti pensa a un interista per il suo Napoli

Con gli innesti praticamente ufficiali di Dumfries e Dzeko, il mercato in entrata dell'Inter è ormai pressoché delineato, al quale andranno aggiunti il secondo rinforzo in attacco (Correa e Zapata i nomi più caldi) e, forse, quel Nahitan Nandez in rotta con il Cagliari e da tempo promesso sposo della squadra campione d'Italia.

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, dopo gli addii di Hakimi, Lukaku e Nainggolan (rescissione), non sembrano esserci movimenti particolarmente degni di nota. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com però, un altro centrocampista di casa Inter potrebbe presto salutare la corte di Simone Inzaghi. A quanto pare, il Napoli starebbe seriamente pensando a Roberto Gagliardini come sostituto di Bakayoko, rientrato al Chalsea dopo il prestito dello scorso anno.

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, conosce bene il numero 5 nerazzurro, e lo considera un elemento affidabile per la sua nuova avventura in terra campana. L'idea del club partenopeo sarebbe quella di arrivare al centrocampista nerazzurro tramite un prestito, ma a prescindere dalle condizioni nonè detto che l'Inter decida di privarsi del giocatore.

Gagliardini infatti sembra godere della stima di Inzaghi, e difficilmente si muoverà da Milano se non in caso di offerta congrua da parte di qualche club. La situazione potrebbe comunque evolvere nelle prossime ore, in quanto con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione i club di Serie A stanno cercando di fare il possibile per completare le rispettive rose prima della prossima settimana, in cui prendere il via il campionato di Serie A.