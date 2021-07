Mercato Inter, si sblocca la cessione di Nainggolan: trovato l’accordo

L’Inter ha necessità di cedere gli esuberi presenti in rosa per alleggerire il monte ingaggi. La priorità del club nerazzurro, al momento, sarebbe quella di liberarsi il prima possibile di Joao Mario e Nainggolan, fuori dal progetto tecnico e con un ingaggio abbastanza elevato.

Radja Nainggolan percepisce attualmente uno stipendio da 4,5 milioni netti a stagione ed è sotto contratto con i nerazzurri fini al giugno del 2021. Il belga, tornato all’Inter dopo il prestito al Cagliari, sembrerebbe ormai vicinissimo all’addio definitivo all’Inter.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il giocatore tornerà a Cagliari a titolo definitivo a partire dalla prossima stagione a costo zero. Nainggolan avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per la risoluzione del contratto, garantendo al giocatore un milione di euro di buonuscita. Il belga avrebbe già da tempo un accordo con il Cagliari e sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. L'addio del belga, anche se a costo zero, permetterà comunque ai nerazzurri di risparmiare sul suo pesante ingaggio.