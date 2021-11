Mercato Inter: si riapre Raspadori. Già a gennaio? 'Matrimonio nell'aria'

Mercato Inter: Raspadori resta un obiettivo.

La Gazzetta dello Sport oggi, mercoledì 10 novembre, rilancia il nome dell'asso del Sassuolo e della Nazionale Italiana. Un talento che piace non poco alla società nerazzurra e sul quale le possibilità di arrivo potrebbero incrementarsi già a gennaio, dopo i primi abboccamenti estivi e una stima, reale, da parte di Simone Inzaghi.

Come riporta il quotidiano, Raspadori sarebbe oggi immalinconito dalla gestione di Dionisi in Emilia, per via delle numerose sostituzioni. Vorrebbe cambiare aria, e farlo al fianco di calciatori come Dzeko e Lautaro, lo attrae non poco. Cosa serve affinché Raspadori possa approdare in nerazzurro già nella finestra di calciomercato invernale? Il nodo, per il quotidiano, resta Sanchez. In caso di addio del cileno, l'attaccante azzurro potrebbe sul serio arrivare a Milano. Una situazione non certo semplice quella però di Sanchez. E' un tipo orgoglioso - rimarca il giornale - e rifiuterebbe destinazioni in campionati meno competitivi come Emirati Arabi o Mls. Sarebbe difficile dunque, almeno oggi, individuare la via d'uscita.

Ma quanto costa Raspadori? Almeno 40 milioni. L'idea è un prestito, con inserimento nell'operazione di giovani nerazzurri. I candidati? Da Mulattieri ad Agoumè. Ma non mancano ulteriori possibilità come quella che porta a Satriano, o al difensore Pirola. "Raspadori e l’Inter si piacciono, il feeling è reciproco, il matrimonio è nell’aria e s’è capito", assicura il quotidiano. A settembre Raspadori aveva parlato dell'idea Inter e dei suoi obiettivi personali (rileggi l'intervista qui).