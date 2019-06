Mercato Inter - Si lavora anche ai rinnovi contrattuali, le ultime

Giornata frenetica e ricca di movimenti in casa Inter, dopo aver praticamente chiuso l'operazione Agoume e aver discusso del riscatto di Politano dal Sassuolo, i nerazzurri lavorano al rinnovo di D'Ambrosio.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in mattina l'agente del terzino, Vincenzo Pisacane, avrebbe avuto un incontro con la dirigenza dell'Inter per la discussione del rinnovo di un ulteriore anno, sino al 2022. A breve dovrebbe essere previsto un ulteriore colloquio, per la definitiva conclusione e conseguente fumata bianca.