Mercato Inter, sfida lanciata alla Juventus per un difensore

Secondo quanto riportato da Repubblica, nella sua edizione odierna, l'Inter e la Juventus si sfideranno non solo per quanto riguarda la lotta scudetto, ma anche per quanto riguarda il calciomercato estivo.

Infatti, sia i bianconeri che i nerazzurri sono parecchio interessati ad un difensore della Roma, ovvero l'ex Atalanta, Gianluca Mancini. Il centrale, sta trattando il rinnovo con la Roma fino al 2024 con ritocco dell'ingaggio fino a 2 milioni, ma questo sta tardando ad arrivare.

Bisogna dire, però, che il nuovo proprietario Friedkin, vuole tenere il giocatore considerato molto importante per il futuro della società giallorossa.