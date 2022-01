Mercato Inter, sarà derby con il Milan per il difensore ma occhio al prezzo

Inter, nerazzurri sarebbero al lavoro per rinnovare la difesa in vista della prossima stagione. I nomi principali nel mirino sarebbero due: Matthias Ginter e Gleison Bremer.

Il tedesco è in scadenza di contratto con il Borussia M’Gladbach a fine stagione e potrebbe dunque arrivare a parametro zero. La dirigenza interista avrebbe già avviato i contatti con il suo agente, lo stesso di Calhanoglu, e sarebbe pronta ad affondare il colpo. Occhi puntati anche sul brasiliano del Torino, che si sta confermando in questa stagione come uno dei migliori centrali del nostro campionato. Sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi club, tra cui il Milan. I rossoneri al momento sembrerebbero la principale rivale dei nerazzurri per il difensore.

Come riportato da La Stampa il brasiliano sarebbe vicinissimo al rinnovo con i granata ma in estate potrebbe essere ceduto di fronte l’offerta giusta. Nei prossimi giorni, infatti, firmerà il prolungamento con il Toro fino al 2024 con opzione per un’altra stagione a 2 milioni di euro netti a stagione. Una mossa che potrebbe complicare i piani dei due club milanesi e che consentirà a Cairo di chiedere almeno 30 milioni di euro per la cessione, con l’obiettivo di scatenare una vera e propria asta su di lui la prossima estate.