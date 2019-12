Mercato Inter - Rinforzi a gennaio? La risposta di Marotta

Giuseppe Marotta, al termine della riunione di Lega, ha risposto ad alcune domande poste dai colleghi presenti. Oltre al possibile rinnovo di Lautaro Martinez, ha parlato anche del mercato di gennaio.

Sul mercato ieri ha dato un segnale importante: l'Inter vuole rinforzarsi.



"Sicuramente se faremo delle valutazioni in questo senso le faremo per puntellare un organico che per sfortuna, o situazioni contingenti, è carente in alcuni reparti. Lo è per un fatto di circostanze e quindi valuteremo cosa offrirà gennaio. Allo stesso tempo, proveremo a cogliere le opportunità considerando però che questo gruppo con i fatti ha dimostrato fiducia e riconoscimenti, anche grazie al lavoro dell'allenatore. Il rispetto da parte nostra nei confronti della squadra è totale. Questo è un mercato arido di contenuti: lo guardiamo con ottimismo, ma anche con grande realismo".

I nerazzurri avranno sicuramente necessità di rinforzarsi. Con la vittoria sullo Slavia Praga l'Inter prenderà parte sicuramente ad una competizione europea, Champions League o Europa League. Il doppio impegno farà spendere molte energie, alla squadra, che dovrà essere competitiva se vorrà lottare su più fronti.