Mercato Inter, restyling in difesa: un giocatore si offre (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 28/03/2023

Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa per la prossima stagione. Oltre a Skriniar, che andrà al Psg a parametro zero, c’è da decidere ancora il futuro di: D’Ambrosio e De Vrij (in scadenza), Acerbi e Bastoni in scadenza nel 2024.

Al momento il solo D’Ambrosio sembra destinato all’addio. Per De Vrij favorito il rinnovo è a un passo mentre per Acerbi si starebbe lavorando sotto traccia per il riscatto.

Mercato Inter, rebus Bastoni: si propone Lindeloff

Discorso a parte per Bastoni, con il quale ci sarebbe ancora una notevole distanza tra domanda e offerta per il rinnovo. In caso di addio i nomi che piacciono di più sarebbero quelli di Scalvini e Pavard ma ci sarebbe da fare i conti con il prezzo troppo alto. Occhio anche al più economico Solet.

Ai nerazzurri si sarebbe proposto Lindeloff, in uscita dal Manchester United. Valutazioni in corso anche per Demiral