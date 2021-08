Mercato Inter, quei colpi "last minute" che difficilmente si dimenticheranno

MERCATO INTER - Se c'è un periodo che per vari motivi fa infiammare i tifosi di tutte le squadre, questo è senza dubbio legato alle sessioni estive di calciomercato. Nomi, trattative e anche delusioni spesso diventano protagonisti in uno dei momenti più discussi dell'anno.

L'approfondimento di oggi è legato a quegli acquisti avvenuti negli ultimi giorni (o addirittura nelle ultime ore) di questo periodo. Il tutto, ovviamente, in riferimento all'Inter, anche quest'anno alla ricerca di rinforzi last minute, basti pensare alla caccia ad un nuovo attaccante dopo l'addio di Lukaku, con i nomi di Correa, Zapata e Insigne finiti prepotentemente alla ribalta.

Partiamo con ordine, quando nell'estate del 2009 il club nerazzurro si assicura Wesley Sneijder che diventerà uno dei principali fautori del Triplete e della successiva conquista del Mondiale per Club. Estro, colpi balistici e tanta classe caratterizzano l'avventura dell'ex Real.

Impossibile, poi, non citare Diego Forlan, trasferitosi a Milano il 31 agosto 2011 dall'Atletico Madrid, oltre a Saphir Taider, approdato dal Bologna il 21 agosto 2013, entrambi con un "curriculum" interista decisamente più povero rispetto a quello dell'olandese.

Nell'attuale rosa nerazzurra è ancora presente un calciatore che di ultime ore di mercato se ne intende. E' Ivan Perisic, arrivato a titolo definitivo dal Wolfsburg il 31 agosto 2015. Al di là della breve parentesi in prestito al Bayern Monaco e di alcuni periodi discontinui, il croato nel corso degli anni è stato una pedina importante per diversi allenatori. In nerazzurro Perisic ha sempre dato tanto, e la conquista dello scudetto dell'ormai passata stagione è stata una ricompensa più che meritocratica.