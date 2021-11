Mercato Inter, pronto il colpo a sinistra già a gennaio. C'è un nome forte

Mercato Inter, i nerazzurri sono pronti a piazzare il colpo sulla fascia sinistra già nella sessione invernale di calciomercato.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come la dirigenza debba ormai fare i conti con la certa partenza di Ivan Perisic. Il croato non rinnoverà il suo contratto che lo lega all'Inter fino a giungo 2022. Marotta però vorrebbe monetizzare, seppur poco, dalla partenza dell'esterno. E allora ecco che il colpo che era previsto che per l'estate potrebbe essere anticipato già nel prossimo gennaio. Il nome caldo in questa ottica, secondo il quotidiano, sarebbe quello di Filip Kostic. Il serbo è seguito da tempo, andrà in scadenza nel 2023, ragione per la quale si può sperare di strapparlo all' Eintracht Francoforte ad un prezzo modesto.

Inoltre c'è un altro fattore che depone a favore della buona riuscita della trattativa. Il giocatore infatti ha da poco rotto con il suo storico agente, Fali Ramadani, per entrare a far parte della scuderia di Alessando Lucci (che segue diversi nerazzurri). Affinché il colpo possa essere piazzato però sarà necessario realizzare altre uscite. L'indiziato numero uno è Matias Vecino, che ha espresso il suo malcontento per lo scarso utilizzo, infastidendo la società (qui i dettagli). L'alternativa, chiude la Gazzetta dello Sport, sarebbe un altro esterno della Bundesliga, ossia Ramy Bensebaini, in forza al Borussia Moenchengladbach. In questo caso però i costi sono molto più elevati per due motivi. Innanzitutto per una questione di età (23 anni contro i 29 di Kostic) e poi per l'ampia concorrenza in Europa (anche la Roma segue il calciatore).