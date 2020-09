Mercato Inter, pronta la strategia di Marotta per tentare 2 colpi in Premier

Mercato Inter, il sogno di mercato di Conte resta sempre N'Golo Kanté, centrocampista francese che ha già avuto nella sua esperienza al Chelsea. La richiesta di Abramovich è molto alta, e per questo sarà necessaria, da parte dell'Inter, prima una cessione di lusso.

L'Indiziato numero uno è Skriniar, la cui partenza però renderebbe necessario un nuovo arrivo in difesa. Per questo Marotta ha studiato, secondo la Gazzetta dello Sport, una strategia per arrivare ad entrambi i tasselli. La cessione del difensore slovacco dovrebbe portare nelle casse nerazzurre circa 50 milioni di euro.

L'idea sarebbe quella di investirli per Kanté (sul quale ci sarebbe anche lo United) e prendere con la formula del prestito oneroso con diritto di nriscatto Smalling (proprio dalla squadra di Solskjaer).