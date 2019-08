(Mercato Inter) Pistocchi svela la vera intenzione di Icardi

Dopo l'incontro di oggi pomeriggio con la dirigenza nerazzurra, capitanata da Steven Zhang, Mauro Icardi resta fermo sulla sua idea di non muoversi da Milano. Zhang e Marotta hanno ribadito all'argentino che anche in caso di permanenza non ci sono possibilità per un cambio di strategia da parte della società, fuori dal progetto era e fuori rimane.

Maurizio Pistocchi, in un suo post di poco fa, spiega la vera motivazione della rigidità di Icardi: Forse qualcuno non l’ha ancora capito, ma Mauro Icardi non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter e Milano. Lo farà quando, in scadenza, potrà andare in un altro club a ZERO €".

Se così fosse, lo scenario che si prospetta di fronte all'ex capitano è quello di un biennio di inattività, fuori dai campi da calcio, fuori dalla parte tattica degli allenamenti, fuori dal calcio vero in poche parole. Una prospettiva difficilissima da immaginare per un giocatore di 26 anni che perderebbe gli anni migliori della propria carriera e una montagna di soldi per una vendetta del tutto incomprensibile.