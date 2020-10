Mercato Inter, Pinamonti non convince Conte: cessione a gennaio?

Il futuro di Andrea Pinamonti potrebbe ancora una volta essere lontano dall’Inter. Il classe ‘99 è stato riacquistato in estate dal Genoa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro per fare da vice Lukaku. Finora ha trovato pochissimo spazio riuscendo a collezionare soltanto due presenze, entrambe da subentrato negli ultimi match contro Genoa e Shakhtar Donetsk.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Andrea Pinamonti non convincerebbe in pieno Antonio Conte come quarto attaccante, che per gennaio vorrebbe l’acquisto di un giocatore più esperto con caratteristiche diverse dal classe ‘99.

Per questo motivo, la sua partenza nel mercato invernale è sempre più probabile. A gennaio potrebbe riaprirsi la trattativa con il Parma per lo scambio di prestiti Gervinho-Pinamonti. L’ivoriano sarebbe un profilo molto gradito ad Antonio Conte e l’affare potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti tra i due club.