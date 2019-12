Mercato Inter - Percassi su Kulusevski: "Per fortuna è nostro"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine dei sorteggi di Champions League a Nyon, è stato intervistato dal collega di TuttoMercatoWeb. L'argomento caldo della conversazione resta Dejan Kulusevski, pezzo pregiato della cantera atalantina e ricercato anche dall'Inter.

"Quante volte ho sentito l'Inter per Kulusevski? È un giocatore pazzesco, di grandissime qualità, tante squadre lo vogliono però per fortuna è nostro e abbiamo tanto tempo per decidere cosa fare".