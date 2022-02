Mercato Inter, occhi puntati in casa Real Madrid: è sfida con il Milan

Mercato Inter, i nerazzurri si starebbero guardando intorno alla ricerca di rinforzo in mezzo al campo per la prossima stagione.

A fine campionato, infatti, dovrebbero andar via sia Matias Vecino (in scadenza di contratto) che Arturo Vidal. Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero monitorando con attenzione diversi profili per regalare a Simone Inzaghi dei degni sostituti e avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Real Madrid. Come riportano gli spagnoli di El Nacionsl, uno dei nomi in lizza sarebbe quello di Dani Ceballos tornato in estate al Real Dopo il prestito all'Arsenal.

Il classe 96' sempre più ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti e sembrerebbe destinato alla cessione nella prossima sessione di mercato estiva. Lo spagnolo è rientrato lo scorso dicembre da un lungo infortunio alla caviglia ma sta continuando a trovare pochissimo spazio. Finora ha collezionato soltanto 5 presenze per un totale di soli 65 minuti di gioco tra Liga e Coppa del Re. Sul giocatore ci sarebbe specialmente il Betis Siviglia, squadra in cui è cresciuto calcisticamente, ma il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Sulle sue tracce, oltre all’Inter, ci sarebbe anche il Milan e secondo la testata spagnola di potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato. I blancos lo valuterebbero intorno ai 18 milioni di euro e sarebbero in attesa di proposte concrete.