Mercato Inter, nuovo affondo per un gioiello nerazzurro

Mercato Inter, stando a quanto riportato poco fa dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano il Psg starebbe ancora lavorando per Hakimi. L'esterno marocchino è il primo nome della lista del club francese.

Tuttavia sarà necessario alzare l'offerta, visto che il club nerazzurro non scende sotto la soglia degli 80 milioni di euro. Ci sono poi altre squAdre interessate, come il Bayern Monaco, che però non avrebbe ancora avviato nessuna trattativa.

Il Chelsea invece è interessato, ma il PSG resta avanti. L'alternativa, qualora non si riuscisse ad accontentare l'Inter, sarebbe Adama Traoré.