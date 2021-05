Mercato Inter, nuova offerta del Cagliari per Nainggolan: i dettagli

Il Cagliari è al lavoro per acquistare Radja Nainggolan. Il belga ha terminato il periodo di prestito ed è quindi destinato a tornare non nerazzurro. L’Inter avrebbe intenzione di cederlo a titolo definitivo in modo da liberarsi anche del suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il club sardo avrebbe fatto un rimo tentativo per acquistarlo mettendo sul piatto 3 milioni di euro. Offerta rifiutata da Suning che vorrebbe incassare dalla sua cessione una cifra superiore. Per questo motivo Giulini sarebbe pronto al rilancio e starebbe studiando un’offerta in grado di convincere l’Inter.

Il piano del Cagliari sarebbe quello di offrire subito due milioni cash e rinunciare ai due milioni di bonus maturati da Nicolò Barella con la conquista dello scudetto. Inoltre dovrebbe essere aggiunta anche un'opzione, valutata in 250 mila euro, per acquistare nei prossimi 18 mesi il promettente centrocampista sardo Riccardo Ladinetti a una cifra fissata a 2,5 milioni.