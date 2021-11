Mercato Inter, novità su Insigne: c’è un’offerta ma non dei nerazzurri

Mercato Inter, le parole rilasciata dall’agente di Lorenzo Insigne non hanno fatto altro che alimentare le voci di un suo possibile addio al Napoli a fine stagione.

L’attaccante è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e tra le parti ci sarebbe ancora una notevole distanza. Vincenzo Pisacane, procuratore del classe ‘91, ha svelato che Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto una somma che ammonterebbe a circa la metà dello stipendio attuale del giocatore (qui le sue parole). La trattativa va avanti e i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per il futuro del numero 24 azzurro.

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, al giocatore sarebbe arrivata al momento soltanto un’offerta, ovvero quella del Toronto Fc, club canadese di Mls (campionato statunitense) dove ha militato in passato Sebastian Giovinco. Una proposta che non stuzzica l'interesse del giocatore, che preferirebbe restare in Europa. Secondo il giornalista, l’Inter al momento non avrebbe provato ad intavolare nessuna trattativa. Insigne è stato più volte accostato ai nerazzurri nell’ultimo periodo, specialmente nel corso della finestra di mercato estiva. Di Marzio ha spiegato che l’Inter avrebbe voluto prenderlo, ma prima di fare un tentativo bisognava necessariamente cedere Alexis Sanchez. Beppe Marotta, intanto, continua a tenere sottocchio la situazione in attesa di ulteriori sviluppi e non è da escludere che nel caso in cui il Napoli e Insigne non dovessero trovare un’accordo, l’amministratore delegato nerazzurro provi a chiudere l’ennesimo colpaccio a parametro zero. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi club, tra cui alcuni di Premier League. Marotta fiuta il colpo e osserva interessato.