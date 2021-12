Mercato Inter, non solo Onana: pronto un altro colpo a zero per Inzaghi

Mercato Inter, nerazzurri già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sempre a caccia di occasioni, specialmente sono molto vigili sui possibili colpi a parametro zero.

Dopo aver chiuso per Andrè Onana, che a dovrebbe firmare il contratto dopo metà gennaio (leggi qui), la dirigenza interista sarebbe pronta a chiudere un altra occasione a costo zero. Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’Inter sarebbe pronta a chiudere anche per Matthias Ginter, difensore in scadenza con il Borussia M’Gladbach. Il tedesco avrebbe già manifestato alla società la sua intenzione di non voler rinnovare e il suo entourage sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Il classe ‘91 è un profilo che potrebbe fare molto comodo alla rosa nerazzurra dato che è abituato a giocare in una linea a tre difensiva, inoltre può anche ricoprire il ruolo di terzino destro all’occorrenza. Gli ottimi rapporti con il suo agente Gordon Stipic, lo stesso di Hakan Calhanoglu, potrebbero rivelarsi decisivi per il buon esito dell’affare.

L'Inter, nel frattempo, avrebbe messo gli occhi anche su Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano, anche in questa stagione, si sta dimostrando come uno dei migliori nel suo ruolo del nostro campionato ed è valutato 20 milioni di euro. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare le pretese di Urbano Cairo. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola i nomi che potrebbero rientrare nell’affare sono quelli di Andrea Pinamonti, Zinho Vanhesuden e Martin Satriano (potete leggere qui l’articolo integrale).