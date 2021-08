Mercato Inter, non solo Correa: arriva anche il vice Dzeko

MERCATO INTER - I dirigenti nerazzurri sarebbero pronti a mettere a segno il doppio colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe avviata la trattativa per portare Joaquin Correa alla corte di Inzaghi, ma si starebbe lavorando anche per ingaggiare un centravanti di peso.

Il nome sarebbe quello di Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. In tal caso, i dirigenti milanesi potrebbero cedere in prestito Martin Satriano (seguito maggiormente dal Crotone). In uscita ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, che dovrebbe accettare la corte dell'Empoli allenato da Andreazzoli.