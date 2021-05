Mercato Inter, Muriel può arrivare ad una condizione

La dirigenza nerazzurra sta programmando le prossime mosse da effettuare nel prossimo mercato.

Ironia della sorte, i nerazzurri potrebbero effettuare un'operazione che andrebbe a beneficiare sia sul fronte economico sia per quanto riguarda il campo.

Il colpo di mercato in questione sarebbe quello di portare Luis Muriel a Milano. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza di Viale della Liberazione starebbe pensando di dire addio a Sanchez e al suo contratto da 7 milioni annui in modo da poter tentare l'assalto al colombiano.