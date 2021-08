Mercato Inter: mercoledì giornata chiave per un titolarissimo di Inzaghi

MERCATO INTER - Mercoledì potrebbe essere la giornata chiave per il rinnovo di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'agente del ragazzo, Alejandro Camano, dovrebbe discutere con i dirigenti nerazzurri per le cifre del nuovo contratto.

Il calciatore avrebbe richiesto uno stipendio da 6-7 milioni di euro, mentre la società presieduta da Zhang ne offrirebbe al massimo 5 più bonus. Una distanza netta che dovrebbe ridursi proprio per la partenza di Lukaku che potrebbe far comodo, non solo sul piano economico, all'attaccante argentino.

Quest'ultimo, che non sarà a disposizione per squalifica contro il Genoa, sarebbe sempre nel mirino di alcuni club che militano sia in Premier League che in Liga. La valutazione del cartellino sarebbe di 100 milioni di euro, anche se non il classe 1997 resta un punto fisso dell'Inter. Il direttore sportivo, Giuseppe Marotta, monitora sempre con attenzioni le prestazioni di Dusan Vlahovic della Fiorentina, qualora dovessero presentarsi scenari inattesi.