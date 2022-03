Mercato Inter, Marotta punta un centrocampista a sorpresa per l'estate

Mercato Inter, un nome a sorpresa per il centrocampo nerazzurro.

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno programmando il prossimo mercato estivo nerazzurro e vogliono provare a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. Proprio per questo, oltre ai soliti nomi nuovi che sono stati fatti, come quello di Davide Frattesi, sul taccuino dei dirigenti di viale della Liberazione, c'è anche una new entry frutto del lavoro di scouting dei vari osservatori nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe molto interessata, per la prossima stagione, ad un centrocampista in forza al Lecce.

Si tratta di Morten Hjulmand, giocatore danese classe 1999, che in questa stagione si sta dimostrando uno dei punti di forza della formazione salentina e sta stupendo tutti per le proprie capacità tecniche e di regia in mezzo al campo, oltre ad una visione di gioco non comune per ragazzi della sua età. Sul ragazzo, però, non solo l'Inter ha messo gli occhi, visto che ci sono anche delle sirene estere che provengono soprattutto dall'Inghilterra e dalla Premier League.

Vedremo se questo interessamento si concretizzerà prima in una trattativa e poi in un acquisto definitivo. Quello che è certo è che la dirigenza ha chiari gli obbiettivi per rinforzare la rosa, ringiovanirla e abbassare anche il costo ingaggi rispetto a quello attuale. Un giovane per il futuro, ma anche per il presente, con la possibilità di farlo crescere, così come sta accadendo ad altri giovani come ad esempio Lucien Agoumè, Martin Satriano e Filip Stankovic.