di Redazione, pubblicato il: 12/05/2023

(Mercato Inter) Presente all’evento del Foglio Sportivo 2023 a San Siro, l’Ad nerazzurro Beppe Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a proposito di mercato.

Il dirigente nerazzurro ha confermato che la linea del club non si discosterà da quella degli ultimi anni. Sostenibilità degli investimenti e priorità a giocatori svincolati saranno le linee guida anche della prossima campagna acquisti.

Proprio a questo proposito Marotta ha confermato: Questa linea fa parte della nostra strategia, gli artefici sono Ausilio e Baccin. Sono state colte delle ottime opportunità, i parametro zero coincidono con grandi protagonisti, che hanno dalla loro non solo il lavoro, ma anche qualità tecniche. Abbiamo già studiato il prossimo? Se ne sta occupando Ausilio”.

Secondo le indiscrezioni i nomi più caldi sono N’Dicka (classe 1999) dell‘Eintracht Francoforte e l’attaccante Marcus Thuram (classe 1997) del Borussia Monchengladbach.