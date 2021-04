Mercato Inter, Marotta fiuta il colpo a zero: offerta per Depay

L’Inter sarebbe a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo per la prossima stagione e starebbe monitarando con attenzione il mercato dei parametri zero. Nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbe anche il nome di Memphis Depay del Lione.

L’olandese, in scadenza di contratto con il Lione a fine stagione,avrebbe già deciso di non rinnovare e il suo agente Mateu Alemany starebbe valutando le alternative. Il club attualmente in pole position sarebbe sempre il Barcellona, che sarebbe stata a un passo dal suo acquisto anche nella scorsa finestra di mercato. I blaugrana avrebbero incontrato l’entourage del giocatore qualche settimana fa ma non sarebbero ancora riusciti a trovare un’intesa definitiva.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sulle tracce dell’olandese ci sarebbero anche altri club, tra cui Inter, Juventus e Atletico Madrid. I nerazzurri, rivela il quotidiano catalano, sarebbero in contatto con l’agente e avrebbero messo sul piatto un’offerta.