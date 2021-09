Mercato Inter, Marotta che colpo! Accordo vicinissimo

L'Inter sarebbe molto vicina a piazzare il colpo Andrè Onana. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Twitch, l'attuale portiere del'Ajax è molto vicino a vestire la maglia nerazzurra anche se l'affare non è ancora concluso.

Si tratterebbe di un ottimo colpo per il club milanese che si assicurerebbe il portiere a parametro zero perché il suo contratto è in scadenza nel 2022. Ne abbiamo parlato anche in questo articolo. L'accelerata ci sarebbe stata nelle ultime ore dove Marotta ed Ausilio avrebbero anche superato la concorrenza di Napoli e Lione.

Il classe 1996, che dovrebbe firmare il suo contratto già nel prossimo mese di gennaio, al momento non gioca perché sta scontando la squalifica inflittagli dalla Uefa dopo che tracce di furosemide, un diuretico, erano state trovate nelle urine durante un controllo senza preavviso.

Il calciatore dovrebbe dunque prendere il posto di Samir Handanovic che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Con l'addio del portiere ex Udinese si dovrà scegliere anche un nuovo capitano.

L'Inter avrebbe scelto di affidare la fascia al centrocampista Nicolò Barella anche se nelle ultime ore sarebbero salite anche le quotazioni di Milan Skirniar. Del possente difensore slovacco ha parlato in esclusiva, anche Gianfelice Facchetti.